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Ankara'da pitbull dehşeti! Terrier cinsi köpeğe saldırdı

19.08.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sokakta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, sahibiyle gezen evcil hayvana saldırarak çenesini kopardı.

Olay, Sincan ilçesi, Ahi Evran Mahallesi, 233. Sokak'ta meydana geldi. Ağzında koruması olmayan ve başıboş gezen pitbull, sokakta gezmeye çıkarılan Terrier cinsindeki köpeğe saldırdı. Evcil hayvanını gezdirmeye çıkaran çocuk ise o anda dehşeti yaşadı. Paniğe kapılan çocuk şok geçirirken, 'Pamuk' ismindeki evcil köpeğin çenesi, dişleri ve dili koptu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamuk'un sahibi Hakan Balaban, pitbull cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Balaban, yaşadığı dehşet anlarını İHA muhabirine anlattı.

Balaban, oğlunun sabah köpeği gezdirmeye çıkardığı sırada olayın yaşandığını söyledi. Köpeğine saldıran pitbullun ağzında koruması ve tasması olmadığına dikkati çeken Balaban, “Çocuk köşeye gittiği zaman pitbull saldırıyor ve köpeğimizin üst çenesini kopartıyor. O anda çocuğum da yanımdaydı. Çocuk da o anda ne yapacağını şaşırmış ve şoka girmiş. Daha sonra yanıma geldi ağladı ‘Baba benim yüzümden oldu’ dedi” ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra pitbull cinsi köpeğin sahibinin hiçbir şekilde özür dilemeye gelmediğini ve pitbullu bir arabayla başka bir yere kaçırdıklarını kaydeden Balaban, “Biz de gittik yetkili yerlere şikayet ettik. Şu anda da veterinerin gelmesini bekliyoruz. Bugün köpeğime saldıran yarın çocuğuma saldırır. Çocuğum köpeklerin boğuşması esnasında kendini zor kurtarmış” dedi.

(İHA)

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Pitbull

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