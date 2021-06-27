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  4. Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

27.06.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan kimliği belirsiz bir şüpheli, polis kontrol noktasına tabancayla ateş açtı. Herhangi can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşun polis aracına isabet etti. Kaçan saldırgan, özel harekat polisleri tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Olay, gece saatlerinde Başkent'in Mamak İlçesi Tuzluçayır Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleşti. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, yolda gördükleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişiyi durdurmak istedi. Kimliği henüz bilinmeyen şüpheli, yanındaki tabancayla polis kontrol noktasına ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun, polis aracına isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

BÖLGE GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekibi sevk edildi. Giriş-çıkışa kapatılan bölgede ekipler, saldırganı yakalamak için detaylı aramalar yaptı. Aramalar sonucu saldırgan, tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan, Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Ankara
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