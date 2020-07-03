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Ankara'da polis ve baro başkanları arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Ankara'da bulunan bazı baro başkanları ve avukatlar, Ankara Valiliği'nce salgın nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, çıkışta ise adliye önünde basın açıklaması yaptı ve 'hak hukuk adalet' şeklinde slogan attı. Bunun üzerine polis, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını hatırlattı. Ancak slogan atmaya devam edilince polis ile baro başkanları ve avukatlar arasında kısa süreli arbede yaşandı

Adliye önünde toplanan avukatlar, karar nedeniyle TBMM'de görüşmeleri süren baro düzenlemesine karşı bugün yapılması planlanan savunma mitingini yapma imkanı kalmadığı ve 22 Haziran'da Ankara'ya gelen baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Avukatlar, çıkışta ise adliye önünde basın açıklaması yaptı. 'Çoklu baroya hayır' yazılı dövizler taşıyan avukatlar, 'hak hukuk adalet' şeklinde slogan attı. Bu sırada önlem alan polisler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını hatırlatarak avukatlardan dağılmalarını istedi. Ancak baro başkanları ve avukatlar, bu uyarıya uymayarak slogan atmaya devam etti. Kısa süreli arbedenin ardından avukatlar, adliye önünde beklemeye devam etti.

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(DHA)

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