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  4. Ankara'da sanayi sitesinde yangın! Belediye Başkanı Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara'da sanayi sitesinde yangın! Belediye Başkanı Yavaş'tan açıklama geldi

11.01.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Saraykent Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da ilk açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Ankara'da sanayi sitesinde yangın! Belediye Başkanı Yavaş'tan açıklama geldi

Son dakika haberi: Ankara'da Saraykent Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Kahramankazan Saray Sitesinde bir dükkanda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: 2 KİŞİ YARALANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saray Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangında yaralanan 2 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum."

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