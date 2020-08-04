Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri! Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında hizmet başkanlarının katılımı ile "Pandemi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı kapsamında, günlük yatış ihtiyacı gerektiren Kovid-19 hastalarındaki artış dikkate alınarak yeni kararlar alındı.

'EN YÜZDE 50'Sİ KORONAVİRÜS HASTALARINA AYRILACAK'

Buna göre, hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'sinin Kovid-19 yatağı, boş yoğun bakım yataklarının ise tamamının Kovid-19 yoğun bakım yatağı olarak ayrılması ile elektif cerrahi vaka alımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması, elektif dahili yatışların ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca hastaneler için planlanan Kovid-19 yataklarının izolasyonlarının uygunluğu için hastane enfeksiyon kontrol komitelerinin uygunluk yazısının istenmesi ve enfeksiyon kontrol komitelerinin sürece çok daha etkin olarak katılımlarının sağlanması kararı alındı.

Meslek Hastalıkları Hastanesinin de mali olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağına ilişkin tedbirin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: