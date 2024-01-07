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  4. Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

07.01.2024 19:25 | Son Güncelleme:
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Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralanırken trafik da aksamalar yaşandı.

Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı.

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, hasarlı araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası
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