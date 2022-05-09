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Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! 1500 kişiye yedirmişlerdi... İşte cezası

09.05.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da çekilen bir görüntü kısa sürede gündem olmuştu. Akılalmaz görüntülerde bir kamyonetin kasasında önlem alınmadan taşınan kilolarca et yer almıştı. Etin yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etler olduğu ortaya çıkmış ve 1500 kişiye ikram edildiği öğrenilmişti. Skandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Polatlı ilçesinde kasasında uygunsuz şartlarda karkas kırmızı et taşınan kamyonetin şoförüne 8 bin 276 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! 1500 kişiye yedirmişlerdi... İşte cezası

Ankara Polatlı'da kaydedilen akılalmaz görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında hiçbir önlem almadan taşınan kilolarca etin yer aldığı görüntüler sonrası etin yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etler olduğu ortaya çıkmıştı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce olayla alakalı inceleme başlatılmıştı. Son olarak İl Müdürlüğünden önemli önemli bir açıklama geldi. İl Müdürlüğünün açıklamasında, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarına yansıyan ve uygunsuz şartlarda taşınan karkas kırmızı et görüntülerine ilişkin İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi. İncelemeler sonucunda etlerin Sarıoba Mahallesi'nde gerçekleşen bir etkinlikte tüketildiğinin belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bahse konu olay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından tüm boyutlarıyla incelenmiştir. Etleri taşıyan kamyonetin sahibi/şoförüne 5996 Sayılı Kanun'un 41. maddesine göre 'Hijyen ve resmi kontroller ile ilgili yaptırımlara aykırı et taşımacılığı yapmaktan' 8 bin 276 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Kesim yeriyle ilgili incelemeler devam etmektedir."

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NE OLMUŞTU?

Polatlı'da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesi’nde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürülmüştü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki göstermişti. Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak, pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edilmişti. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı.

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MUHTARIN SKANDAL SAVUNMASI

Sarıoba Mahallesi Muhtarı Hakan Güngör, etleri taşıyacak soğuk hava depolu ve kapalı bir araçlarının olmadığını belirterek, etlerin yağmur duasına yetişmesi için acil gitmesi gerektiğini söylemişti. Etlerin üzerine naylon örttüklerini ve bağladıklarını kaydeden Güngör, uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etmişti. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı
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