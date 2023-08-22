Ankara'daki camide çekilen o fotoğraflarla ilgili yeni gelişme! Hapis talebiyle iddianame hazırlandı

Kocatepe Camii'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Ezgi C.(21) ve Bilal K.(28) hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan her bir şüpheli için 9'ar aydan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

“ZITLARIN BÜYÜSÜ” DENİLEREK PAYLAŞILMIŞTI

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu. Söz konusu görüntülerde kısa bir tişört ve etek giyen model Ezgi C’nin eteğini yukarı çekerek başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz vermesi tepki çekmişti. Camide çekilen pozlar “Zıtlıkların büyüsü” notuyla paylaşılırken tepkilerin ardından soruşturma başlatılmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sosyal medyada görüntülerin tepkilere neden olmasının sonrasında çekimin kamera arkasındaki ismi Bilal K. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür dilemişti. Kocatepe Camii’nde yaptığı çalışmanın amacından fazla saptığını ifade eden Bilal K, “Kocatepe Camii’nde yapmış olduğum çalışmamın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetim camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin cami olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim. Saygılarımla...” demişti. (DHA)



