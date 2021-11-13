HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'daki garson cinayetinin ardından kan davası çıktı

Ankara'daki garson cinayetinin ardından kan davası çıktı

13.11.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 5 gün önce işe gitmek için beklediği durakta silahlı saldırıya uğrayan garson Efrayim Babadağ'ın (46), 4 yıl önce karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Erdal Çelik tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'daki garson cinayetinin ardından kan davası çıktı

Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi’nde 8 Kasım günü, restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ, sabah işe gitmek için durakta otobüs beklerken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve göğsüne 3 kurşun isabet eden Babadağ, yaşamını yitirdi. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Duyar ise hafif yaralandı.

7eda3c88782b771d6907ca81bbe266e3

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin taksi ile olay yerine geldiğini belirledi. Plakası tespit edilen taksinin şoförünün sorgusunda şüphelinin bir lüks sitenin önünden araca bindiği saptandı. Söz konusu sitede güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin Fatih Kemal G.'ye ait evden çıkan Erdal Çelik olduğu belirlendi.
Yapılan baskında evin boş olduğu belirlenirken, siteden ayrılan 3 otomobile binenlerin de Fatih Kemal G.'nin evinden çıktığı saptandı. Plakaları tespit eden otomobillerden biri Çankaya'da durdurulup içindeki Ercan G. ile Adana girişinde durdurulan diğer otomobillerdeki Nurullah B. ve Erkan Ç. gözaltına alındı. Saldırıyı yapan Erdal Çelik ise Mamak ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

a5dc37a75ef5abecbf893cc7db2433ea

4 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLENİN KUZENİ ÇIKTI

Erdal Çelik'in, 2017 yılında Efrayim Babadağ'ın da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Murat Çelik'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Murat Çelik'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Babadağ'ın şüpheli olarak ifadesinin alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Efrayim Babadağ'ın, çalıştığı restoranda çıkan kavgada Murat Çelik'in yaşamını yitirmesi ardından yakın çevresine, olaydan kaynaklı tanımadığı numaralardan aranarak tehdit edildiğini, bu yüzden işe gidip gelirken farklı güzergahları kullandığını söylediği ifade edildi.

dde3224ba291a6b82999a094aa808876

'TEK BAŞIMA ÖLDÜRDÜM'

8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki ifadesinde, yaklaşık bir ay önce Batman'dan Ankara'ya geldiğini söyleyerek, "Burada herhangi bir iş yapmıyorum. Daha önce Batman'da memurdum, radikalliğim sebebiyle bu görevimden istifa ettim. Olayda kullandığım silahı yaklaşık 8 yıl önce ismini bilmediğim kişiden aldım. Babadağ'ı da ben öldürdüm. Ailemin veya akrabalarımdan kimsenin bu olaydan haberi yok. Kendim karar verdim ve tek başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüm" dedi.

Şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercan G., Nurullah B. ve Erkan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Öğrenciler dikkat! Bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrildiÖğrenciler dikkat! Bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.