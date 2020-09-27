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Ankara'daki hastane odasında dehşet! Psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 07:32 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında tedavi gören Mehmet Beşparmak (30), odasını ateşe verdi. Yangın sonucu, Beşparmak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Ankara'daki hastane odasında dehşet! Psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı

Yangın, sabaha doğru saat 04.30 sıralarında Mamak ilçesindeki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3'üncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi.

Alevler kısa sürede odayı sararken, hastanede oğlunun refakatçisi olarak kalan baba Kadir Beşparmak, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ATEŞE VERDİĞİ ODADA HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, merdiven yardımıyla binada mahsur kalan diğer hastaları tahliye etti.

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Hastanede yapılan incelemede, yangını çıkaran Mehmet Beşparmak yatağında ölü bulundu. Yangında yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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