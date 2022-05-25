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Ankara'daki korkunç cinayet! Küçük çocuklar her şeyi anlattı: Babamın başka ilişkisi vardı

25.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl Ankara'da meydana gelen cinayet olayında karısını çocuklarının önünde öldüren Zeynel Abidin Korkmaz hakkında müebbet hapis cezası istendi. Çiftin mahkemede dinlenen çocuklardan biri, babasının başka kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kişiden çocuğu olduğunu, bu nedenle evde sürekli tartışma yaşandığını diğeri de, anne ve babasının sürekli kavga ettiğini olay günü babasının annesini zorla odaya götürdüğünü, odadan çıkarken babasının elinden kan damladığını dile getirdi.

Ankara'daki korkunç cinayet! Küçük çocuklar her şeyi anlattı: Babamın başka ilişkisi vardı

İnşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, geçen yıl 6 Mart'ta, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'ndeki evinde, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğu evde bulunduğu sırada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Korkmaz hakkında, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık Korkmaz'ın mahkemede yargılanmasına devam edildi. Korkmaz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

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''BABAMIN ELİNDEN KAN DAMLIYORDU''

Müşteki olarak beyanı alınan çiftin çocukları H.N.K., babasıyla annesinin sürekli kavgasına şahit olduğunu, olay günü de babasının annesini zorla odaya götürdüğünü söyledi. H.N.K., odadan çıkarken elinden kan damladığını gördüğü babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

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''BAŞKA KADINLA İLİŞKİSİ VARDI''

Çiftin diğer çocukları R.K. de babasının başka kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kişiden çocuğu olduğunu, bu nedenle evde sürekli tartışma yaşandığını anlattı.

Mütalaasını açıklayan savcı, Zeynel Abidin Korkmaz'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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(DHA)


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cinayet Ankara
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