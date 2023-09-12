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Ankara'daki mekanda 61 bin 500 TL hesap gelince şaşkına döndü! Önce dövdüler sonra parayı aldılar...

12.09.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da eğlence mekanında gelen ilk iki hesabı ödedikten sonra gelen 61 bin 500 liralık üçüncü hesabı ödemek istemeyen Haydar B. (30) kabusu yaşadı. İş yeri sahibi ve çalışanlar tarafından darbedilen ve zorla cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından parayı gönderen Haydar B. şikayetçi oldu. İş yeri sahibi ve çalışanı toplam 9 şüpheli hakkında, 33 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'daki mekanda 61 bin 500 TL hesap gelince şaşkına döndü! Önce dövdüler sonra parayı aldılar...

Ankara'daki olay, 25 Mayıs’ta Altındağ ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Haydar B., eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra 1640 lira hesap geldi. Haydar B., bu hesabı ödedikten sonra iş yerinde çalışan kadınlardan biri masaya oturdu ve 1600 liralık bir hesap daha geldi. İkinci hesabı kabul etmeyen Haydar B., daha sonra çalışanların ısrarı üzerine bu hesabı da ödedi.

MASASININ DEĞİŞTİĞİNİ FARK ETTİ

Ardından sabaha karşı lavaboya giden Haydar B., döndüğünde masasının değiştirildiğini gördü.

61 BİN 500 TL HESAP GELDİ

Mekandan çıkmak isteyen ancak iş yerinde çalışan ve yanında oturan kadınların sipariş vermesi üzerine bir süre daha oturan Haydar B.'ye 61 bin 500 TL hesap kesildi.

DARP EDİLEREK PARA ZORLA ALINDI

Hesaba itiraz eden Haydar B., iş yeri çalışanları tarafından idari bölüme götürülüp dövüldü. Ardından mobil bankacılık üzerinden Haydar B.'nin hesabından iki kişiye 55 bin TL ve 6 bin 500 TL para gönderildi.

Daha sonra mekandan çıkarılan Haydar B.'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

33 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEBİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında, iş yeri sahipleri Ş.K ve N.K. ile birlikte 9 şüpheli hakkında; 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4,5, 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde silahla yağma' suçundan 15'er yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl olmak üzere toplamda her bir sanık için 33 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan adli tıp raporunda, müştekinin vücudunda kırık meydana geldiği ve yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği ifade edildi. İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara eğlence

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