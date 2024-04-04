HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'daki yangınla ilgili yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'daki yangınla ilgili yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.04.2024 12:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara'daki yangınla ilgili yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltına alındı

Dün Ankara'da çıkan yangın büyük paniğe neden olmuştu. Soruşturmada yeni gelişme yaşanırken 5 kişi gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanmış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır." denildi.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaretDevlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret
Polis olmak isteyenler dikkat! Başvurular başladı: 7 bin 500 kişi alınacakPolis olmak isteyenler dikkat! Başvurular başladı: 7 bin 500 kişi alınacak
Bayrama günler kala herkesi ilgilendiriyor!Bayrama günler kala herkesi ilgilendiriyor!
Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı

İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı

Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı!

Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı!

Yavaş iddiası gündem yarattı: Koltuğu altından çekip alabilir!

Yavaş iddiası gündem yarattı: Koltuğu altından çekip alabilir!

Özgür Özel'den ses getirecek çıkış! 'Artık birinci partiyiz' dedi ve ekledi 'Erdoğan'ı arayacağım'

Özgür Özel'den ses getirecek çıkış! 'Artık birinci partiyiz' dedi ve ekledi 'Erdoğan'ı arayacağım'

Hastanede annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla vurdu

Hastanede annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla vurdu

'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Dekontu bile paylaştı...

'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Dekontu bile paylaştı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.