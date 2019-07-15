Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Müslüman bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini de yaptık, yapıyoruz." ifadesini kullandı. Erdoğan, basiret ve feraset sahibi olmanın aynı hataları tekrarlamamayı gerektirdiğini dile getirdi.

Kamu kurumlarını Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar, devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmenin önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor. Maalesef, ülkemiz geçmişte ayrımcılığın hüküm sürdüğü, bazı kurumların kapılarının toplumumuzun ekseriyetine kapatıldığı dönemleri yaşadı. Belli bir hayat tarzına, belli bir ideolojiye, dış görünüşe sahip olmayan vatandaşlarımız sırf bu farklılıklarından dolayı ötelenmiş, dışlanmıştır. Kimi yerlerde adeta kurumsal bir kimlik kazanan bu ayrımcılık FETÖ'ye de istismar edeceği mümbit bir zemin sunmuştur." diye konuştu.