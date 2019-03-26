"Ankara için 5 bine yakın projemiz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara genelinde gerek çevre, gerekse merkez ilçelerimizde 5 bine yakın projemiz var. Bu projeleri gerçekleştirmeye bizim gücümüz yeter, tecrübemiz var." dedi.

Partisinin Ümitköy'deki seçim ofisinin açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Türkiye'yi hizmet belediyeciliği ile tanıştırdıklarını, din, dil, ırk ayrımı yapmadan eşit bir şekilde her bölgeye hizmet ettiklerini kaydetti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın hakkındaki "sahte senet" iddialarına karşı "Mağdurum" diyerek kendini savunduğunu dile getiren Mehmet Özhaseki, "Böyle insanlar Avrupa'da sokağa bile çıkamazlar. Fakat burada bir mağduriyet edebiyatı ile bizi kandırmaya çalışıyor. Sonra da diyor ki karşıdaki adam kirlidir. Bunun sözü ile niye yola çıkıyorsunuz? Biz karşıdaki adamın sözü ile yola çıkmıyoruz. O adam senin adamın. Mahkemede 10 yıldır tanıştığını, yanından çıkmadığını, yiyip içtiğinin ayrı gitmediğini söyleyen sensin." diye konuştu.