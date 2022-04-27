Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa kimdir? Harun Fatsa ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa oldu. Peki Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa kimdir? Ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

HARUN FATSA KİMDİR?

Harun Fatsa, Orduludur.

Harun Fatsa, AK Parti 24. dönem milletvekili Eyyüp Fatsa'nın kardeşidir.

HARUN FATSA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Nevşehir, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü, Lefkoşe Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği görevlerinde bulunan Harun Fatsa, 2021 yılında da Ankara'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.

