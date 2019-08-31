HABER

Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kore Cumhuriyeti Ulusal İtfaiye Teşkilatı’nın davetlisi olarak Seul kentine gidiyor.Modern ve son teknolojik araç ve gereçleri, eğitimli profesyonel personeli ile Avrupa standartlarında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kore Cumhuriyeti’nin Seul kentinde düzenlenecek olan “1.

Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kore Cumhuriyeti Ulusal İtfaiye Teşkilatı’nın davetlisi olarak Seul kentine gidiyor.
Modern ve son teknolojik araç ve gereçleri, eğitimli profesyonel personeli ile Avrupa standartlarında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kore Cumhuriyeti’nin Seul kentinde düzenlenecek olan “1. Uluslararası Büyük Çaplı Afetlere Müdahale Semineri 2019”a katılacak.
Türk itfaiyeciler bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak
Kore Cumhuriyeti’nin Seul kentinde 4 ile 5 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan seminere Ankara İtfaiyesini temsilen İtfaiye Akademisi Amiri Zafer Yüce ve İtfaiye Komuta Amiri Mustafa Kaya katılacak.
Yangına müdahaleden arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda Türkiye İtfaiye Teşkilatlarının faaliyetlerini de anlatacak olan Ankara İtfaiyesi ekipleri, Aralık 2018’de Ankara’da yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazasına müdahale konusunda da diğer ülkelerin itfaiyecileriyle bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu

Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Doktor, şahit olduğu ‘Terör operasyonlarını’ satırlara döktüDoktor, şahit olduğu ‘Terör operasyonlarını’ satırlara döktü
İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşeti!

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

Binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

Türkiye haritasını oluşturdular!

Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.