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Ankara kulislerinde 'SHP' hareketliği! Yeniden mi kuruluyor? İddiaların odağındaki Murat Karayalçın'dan açıklama geldi

04.07.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de seçim sonrası 'değişim' tartışmaları sürerken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yeniden kurulacağı gündeme geldi. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'dan söz konusu iddialarla ilgili açıklamalar geldi. İşte Ankara kulislerini hareketlendiren 'SHP' iddialarıyla ilgili detaylar...

Ankara kulislerinde 'SHP' hareketliği! Yeniden mi kuruluyor? İddiaların odağındaki Murat Karayalçın'dan açıklama geldi

Seçimlerde istediği sonucu alamayan muhalefette hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' tartışmaları devam ederken, Ankara kulislerinde konuşulan son iddia gündem yarattı.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yeniden kurulacağı ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın söz konusu süreçte rol alacağı öne sürüldü.

KARAYALÇIN'DAN 'SHP' İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İddialarla ilgili gözlerin çevrildiği CHP geleneğinin önemli isimlerinden ve eski bakanlardan Karayalçın'dan ise açıklama geldi.

"BENİM İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ..."

Twitter hesabınan açıklama yapan Karayalçın, "Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem" dedi.

"SHP'NİN YENİDEN AÇIKLMASINI DOĞRU BULMAM"

Murat Karayalçın, şunları söyledi: "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam."

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12 EYLÜL'DE KAPATILAN CHP SONRASI KURULMUŞTU

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 12 Eylül darbesinden sonra kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toparlamak maksadıyla kurulmuş olan siyasi partiydi.

Aynı kulvarda kurulmuş olan Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi'nin 3 Kasım 1985 tarihinde birleşmesiyle kuruldu.

Partinin amblemi zeytin dallarıyla çevrelenmiş Altı Ok olarak benimsenmişti.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 18 Şubat 1995'te Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmiş, böylece hukuki varlığı sona erdirmişti.

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Murat Karayalçın Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) shp

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