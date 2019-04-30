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Ankara Kültür Turizm Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 20:25 | Son Güncelleme

Vali Vasip Şahin: - "Etrafımızdaki coğrafya, iller, en az Ankara kadar tarihi, kültürel, anıtsal değerlere sahiptir. Anadolu'nun bu geniş spektrumu Ankara'nın biricikliğini engelliyor. Ama her halükarda biz zenginliğimizi, değerimizi pazarlamak durumundayız. Önce kendi insanımıza, sonra dünyaya daha fazla tanıtmak durumundayız"

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın zenginliğini ve değerlerini herkese daha fazla tanıtmak durumunda olduklarını ifade etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şahin, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen Ankara Kültür Turizm Çalıştayına katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, çalıştayın düzenlenmesi için 4 ay boyunca süren çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çalıştayda ortaya çıkan öneriler doğrultusunda bütün kurumların üzerilerine düşen sorumluluğu almaları gerektiğine işaret eden Şahin, çalıştayda üretilen fikirlerin takibini yapmak için komisyon oluşturulacağını bildirdi.

Bütçe imkanları doğrultusunda çalıştayda ortaya konan projelerle ilgili ciddi çalışmalar yapılacağını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Etrafımızdaki coğrafya, iller, en az Ankara kadar tarihi, kültürel, anıtsal değerlere sahiptir. Nevşehir, Kayseri, Sivas, Aksaray, Konya, Eskişehir, Bolu, bütün Anadolu gezilip görülüp özellikle tarihi, kültürel turizmi açısından bilinmesi gereken çok yere sahip. Dolayısıyla Anadolu'nun bu geniş spektrumu Ankara'nın biricikliğini engelliyor. Ama her halükarda biz zenginliğimizi, değerimizi pazarlamak durumundayız. Önce kendi insanımıza, sonra dünyaya daha fazla tanıtmak durumundayız. Bunu da emek vere vere yapacağız."

Şahin, sağlık turizminde Kızılcahamam, Haymana ve Ayaş'ın önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, buralarda fizik tedavi, rehabilitasyon hastanesi yapılmasına yönelik birtakım çalışmalara başlandığını kaydetti.

Ankara'nın özellikle iş turizmi, kongre turizmi açısından çok şanslı olmadığını ifade eden Şahin, iş turizmini canlandırmak için Akyurt'ta başlatılan fuar alanı yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını vurguladı.

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Ankara Kültür Turizm Çalıştayı Ankara Valisi Vasip Şahin Bilkent Otel ve Konferans Merkezi

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