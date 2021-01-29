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  4. Ankara merkezli 34 ilde FETO operasyonu: 41 gözaltı

Ankara merkezli 34 ilde FETO operasyonu: 41 gözaltı

29.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Ankara merkezli 34 ilde FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 mahrem imam, 35 subay/astsubay, 22 askeri okullardan ilişiği kesilmiş şahıs, 2 emekli subay, 5 görevden ihraç edilmiş astsubay olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 34 ilde FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 mahrem imam, 35 subay/astsubay, 22 askeri okullardan ilişiği kesilmiş şahıs, 2 emekli subay, 5 görevden ihraç edilmiş astsubay olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 41 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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