Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 32 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, 7’sinin HTS analiz çalışmaları sonucu Bylock kullandıkları tespit edilen, bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 6’sı 1. sınıf, 2’si 3.sınıf, 2’si 4.sınıf emniyet müdürü, 1’i emniyet amiri, 9’u komiser, 5’i komiser yardımcısı, 7’si polis memuru olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde 2 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği öğrenildi.

