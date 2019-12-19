HABER

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 21:03 | Son Güncelleme

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 4 ilde, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından öğle saatlerinde Ankara adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'e ifade veren şüphelilerden 16'sı, tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık'ta, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 26 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 17'si Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, parayı döviz ya da Bitcoin satın alarak yurt dışına kaçırdıkları tespit edilmişti.

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'! Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'!
Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı”Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Adıyaman'da dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi

Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'!

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Yılbaşı öncesi önemli operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.