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  4. ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Polatlı seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları canlı Mynet.com'da!

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Polatlı seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları canlı Mynet.com'da!

14.05.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Polatlı seçim sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 81 ilde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. 64 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Ankara seçim sonuçları da araştırılan bir diğer konu oldu. Peki, Polatlı seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 seçim sonuçlarına dair tüm detayları Mynet.com'da bulabilirsiniz.

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Polatlı seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları canlı Mynet.com'da!

Polatlı seçim sonucu ve oy oranları ile ilgili aramalar sıklaştı. Bölge vatandaşları oy verme işlemi sonrasında 2023 seçim sonuçları ve Polatlı oy oranlarını merak ediyorlar. 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Cumhurbaşkanı adayları olan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan oy oranları Mynet seçim sayfasından takip edilebiliyor. İşte Platlı seçim sonuçlarına dair detaylı bilgiler...

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 18.30 itibariyle açıklanmaya başladı. Ankara Polatlı seçim sonuçları ve oy oranlarının da yakın zmanda netleşmesi bekleniyor.

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Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER

ANKARA 1. BÖLGE

BALA
ÇANKAYA
ELMADAĞ
EVREN
GÖLBAŞI
HAYMANA
MAMAK
POLATLI
ŞEREFLİKOÇHİSAR

ANKARA 2. BÖLGE

AKYURT
ALTINDAĞ
ÇAMLIDERE
ÇUBUK
GÜDÜL
KAHRAMANKAZAN
KALECİK
KEÇİÖREN
KIZILCAHAMAM
PURSAKLAR

ANKARA 3. BÖLGE

AYAŞ
BEYPAZARI
ETİMESGUT
NALLIHAN
SİNCAN
YENİMAHALLE

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