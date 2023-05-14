ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Polatlı seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları canlı Mynet.com'da!

Polatlı seçim sonucu ve oy oranları ile ilgili aramalar sıklaştı. Bölge vatandaşları oy verme işlemi sonrasında 2023 seçim sonuçları ve Polatlı oy oranlarını merak ediyorlar. 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Cumhurbaşkanı adayları olan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan oy oranları Mynet seçim sayfasından takip edilebiliyor. İşte Platlı seçim sonuçlarına dair detaylı bilgiler...

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 18.30 itibariyle açıklanmaya başladı. Ankara Polatlı seçim sonuçları ve oy oranlarının da yakın zmanda netleşmesi bekleniyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER

ANKARA 1. BÖLGE

BALA

ÇANKAYA

ELMADAĞ

EVREN

GÖLBAŞI

HAYMANA

MAMAK

POLATLI

ŞEREFLİKOÇHİSAR

ANKARA 2. BÖLGE

AKYURT

ALTINDAĞ

ÇAMLIDERE

ÇUBUK

GÜDÜL

KAHRAMANKAZAN

KALECİK

KEÇİÖREN

KIZILCAHAMAM

PURSAKLAR

ANKARA 3. BÖLGE

AYAŞ

BEYPAZARI

ETİMESGUT

NALLIHAN

SİNCAN

YENİMAHALLE



