ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Polatlı seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları canlı Mynet.com'da!

Polatlı seçim sonucu ve oy oranları ile ilgili aramalar sıklaştı. Bölge vatandaşları oy verme işlemi sonrasında 2023 seçim sonuçları ve Polatlı oy oranlarını merak ediyorlar. 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Cumhurbaşkanı adayları olan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan oy oranları Mynet seçim sayfasından takip edilebiliyor. İşte Platlı seçim sonuçlarına dair detaylı bilgiler...
YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 18.30 itibariyle açıklanmaya başladı. Ankara Polatlı seçim sonuçları ve oy oranlarının da yakın zmanda netleşmesi bekleniyor.
Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!
ANKARA 1. BÖLGE
BALA
ÇANKAYA
ELMADAĞ
EVREN
GÖLBAŞI
HAYMANA
MAMAK
POLATLI
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ANKARA 2. BÖLGE
AKYURT
ALTINDAĞ
ÇAMLIDERE
ÇUBUK
GÜDÜL
KAHRAMANKAZAN
KALECİK
KEÇİÖREN
KIZILCAHAMAM
PURSAKLAR
ANKARA 3. BÖLGE
AYAŞ
BEYPAZARI
ETİMESGUT
NALLIHAN
SİNCAN
YENİMAHALLE