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ANKARA SAHUR VAKTİ 17 Nisan 2022! Ankara'da sahur saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi

17.04.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sahur saat kaçta? 17 Nisan 2022 Pazar günü sahur vaktine saatler kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs 2022 tarihinde açılacak iftar ile sona erecek. Peki Ankara'da sahur saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan imsakiyesi...

ANKARA SAHUR VAKTİ 17 Nisan 2022! Ankara'da sahur saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi

Ankara sahur vakti ve 2022 Ramazan imsakiyesi 17 Nisan 2022 Pazar günü sahur vaktine saatler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayı, İslam dinine mensup kişiler için mağfiret ve rahmet ayıdır. Ankara'da sahur saat kaçta? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan imsakiyesi ve detaylar haberimizde.

ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 17 NİSAN 2022 PAZAR

Ankara'da 17 Nisan Pazar günü sahur vakti saat 04:31'dir.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

2022 RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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