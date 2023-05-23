ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları Mynet.com'da olacak

Ankara seçim sonuçları 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri dolayısıyla seçmenler tarafından yakından takip edilecek. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88 oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5.17'de oy alırken, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise oyların yüzde 0.43'ünü aldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Ankara seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü belli olmaya başlayacak.

28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde aldığı oy oranları Mynet.com’un 2023 Seçim Sonuçları sayfasından takip edilebilecek.

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