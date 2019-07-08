Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden 'içme suyu' açıklaması

Ankara’nın içme suyunda bakteri olduğuna ilişkin iddialara açıklık getiren ve iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’in içme suyunun dünya standartlarında olduğunu ifade etti.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANABİLİRLER'



“Şehir şebeke suyumuz kaynak suyu kalitesinde, bu konuda iddialıyız” diyen Kınacı, şu bilgileri verdi:

“İçme suyumuzun kalitesi, Türk standartları başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarını çok rahatlıkla sağlıyor. AB’nin ve WHO’nun belirlediği kriterlere göre her gün analizler yapılıyor, bu analiz sonuçları da günlük olarak ASKİ’nin web sayfasında yayınlanıyor. Şu anda eğer muslukları açarsa vatandaş, depoları kirli değilse, tesisatlarında bir eskime ya da sızıntı yoksa kaynak suyu kalitesinde suyumuz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. O konuda oldukça iddialıyız.”

'KIZILIRMAK'TAN SU ALIMINI DURDURDUK'



Ankara’nın içme suyunun kontrolleri konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Kınacı, şöyle konuştu: