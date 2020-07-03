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Ankara Valiliği kısıtlamıştı! İçişleri'nden baroların yürüyüşüyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Ankara'da 15 gün süreyle gösteri ve yürüyüşlere getirilen kısıtlamayla ilgili olarak 'Ankara valiliğinin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor. Sağlık Bakanlığı vakalarda Ankara'da artış olduğunu açıkladı. O çerçevede kıstlama kararı alındı.' açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği kısıtlamıştı! İçişleri'nden baroların yürüyüşüyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirken Ankara'da gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle kısıtlanmasına ilişkin açıklama da yaptı.

Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

"Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor. 2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

BAROLARIN YÜRÜYÜŞÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ankara valiliğinin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor. Sağlık Bakanlığı vakalarda Ankara'da artış olduğunu açıkladı. O çerçevede kıstlama kararı alındı."


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