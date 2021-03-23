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Ankara Valiliği'nden 'kar' uyarısı

23.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.


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