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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' açıklaması! Tarih verip uyardılar

01.06.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı yapıldı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'de gök gürültülü ve kuvvetli yağışın beklendiği bildirildi. İşte haberin detayları...

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' açıklaması! Tarih verip uyardılar

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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İZMİR İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'de gök gürültülü ve kuvvetli yağışın beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

(DHA)

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Ankara sağanak

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