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Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları: Mesai saatleri değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları: Mesai saatleri değişti

Ankara Valiliği'nce, koronavirüste artan vakaların önüne geçmek için yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.

Ayrıntılar gelecek...

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