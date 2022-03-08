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Ankara ve İzmir merkezli çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

08.03.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara ve İzmir'den peş peşe gelen FETÖ operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına ilişkin soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 38 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 87 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara ve İzmir merkezli çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken, başkent Ankara ve İzmir merkezli çok sayıda ilden yeni gözaltı haberleri geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İZMİR MERKEZLİ OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencileri olmak üzere 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 87 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı verilenlerden 7'sinin Kara Kuvvetleri, 13'ünün Hava Kuvvetleri, 8'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlediği 24 operasyonda yakalanan şüphelilerden 1585'inin tutuklandığı, 531'inin de faydalı itirafçı olma gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirtildi. (aa)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
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