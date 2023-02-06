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Ankara ve Konya'da deprem mi oldu? Ankara ve Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

06.02.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ilde art arda deprem oldu. Ankara ve Konya da 6 Şubat öğle saatleri arasında sallandı. Adana depremi Samsun, Çorum, Adana gibi illerde de hissedildi. Peki Ankara ve Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Ankara ve Konya'da deprem mi oldu? Ankara ve Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve diğer birçok ilde depremin yıkıcı etkileri devam ederken Ankara ve Konya da sallandı. Depremin hissedilmesinin ardından detaylar araştırılıyor. Peki Ankara ve Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Ankara ve Konya'da deprem mi oldu? Ankara ve Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

ANKARA VE KONYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Konya'da 6 Şubat saat 13.24 sıralarında tahmini 6.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Ankara'da da aynı şekilde saat 13.24 sıralarında tahmini 6.3 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

MALATYA'DA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe deprem haberi gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, Malatya Yeşilyurt'ta 13.12 sıralarında 4.2 büyüklüğünde ve 5.3 km derinliğinde deprem olduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra AFAD, Malatya Doğanşehir'de 13.35 sıralarında 5.6 büyüklüğünde ve 6.85 derinliğinde yeni bir deprem olduğunu duyurdu.

Ankara ve Konya'da deprem mi oldu? Ankara ve Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR DEPREM DAHA!

AFAD'a göre Kahramanmaraş Ekinözü'de bugün 13.24 sıralarında 7.5 büyüklüğünde ve 16.4 km derinliğinde bir deprem daha oldu.


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