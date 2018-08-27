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Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Ankara'da bakanlık yetkilileriyle görüşen ABD Kongresi'nden bir heyetin Türkiye'ye, S-400 füzelerinden vazgeçilmesi koşuluyla F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdiği belirtildi.

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi

ABD Kongresi'den Michael R. Turner başkanlığında bir heyet, Ankara'da Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

NTV'nin aktardığı habere göre, Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştü.

"F35 YAPTIRIMLARI KALDIRILABİLİR"

ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi. Habere göre heyet, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajı verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.

TÜRKİYE'DEN PKK ÇIKIŞI

Osman Aşkın Bak'ın başkanlık yaptığı Türk heyeti, PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Ankara Heyet S-400 F-35 Kongre yaptırım kararı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
f-35' in monitöründen tutun radar ve elektronik tüm sistemlerini bir türk firması yapmıştı (TUSAŞ) bu modern bir uçağın en zor bölümü. bu nedenle hangi ülke kullanırsa kullansın f-35 lerin tümünün üzerinde türk bayrağı olacaktı. bu uçak bizim hakkımızdı. abd eğer uçağı vermiyorsa bizim mühendislerimiz üretmeliler. istediğiniz dilde "f-35 lightning 2" şeklinde arama yapın hepsinde türk bayrağı var. bu uçağın en büyük 3. üreticisiyiz. bu yüzden bayrağımız 3. sıradadır.
Yokya baska derdin varmiydi ortadoguda hicbir ulkede s400 yok rahat rahat at kosturamayacaklar ona yaniyorlar f35 i vereceksin yarin pkkya mudahale edecegim diyecek ulkemiz birde sizden izin al onay al salak saniyor bunlar karsindakini heralde size guvenilmeyecegini hukumetimiz yeni anladi ama gec oldu hadi baska kapiya coniler yallah
Bu adamlar, baya baya istemiyorlar S-400leri. Herşeyi yapmaya da razı gibiler. Şahsen ben olsam, inadına alırdım o S-400leri. Ne gibi bir zararı olur bunlara bunun, anlamadım.
abd ile halen teroristler ile konusuluyor ya adamlar acik acik destekliyor istedigin kadar gorus s-400 den vazgecmesinler de
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