Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi

ABD Kongresi'den Michael R. Turner başkanlığında bir heyet, Ankara'da Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

NTV'nin aktardığı habere göre, Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştü.

"F35 YAPTIRIMLARI KALDIRILABİLİR"

ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi. Habere göre heyet, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajı verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.

TÜRKİYE'DEN PKK ÇIKIŞI

Osman Aşkın Bak'ın başkanlık yaptığı Türk heyeti, PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamıştı.

