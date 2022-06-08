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Ankara'yı sağanak vurdu! Yol çöktü

08.06.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta caddeleri ve evleri su bastı. Öte yandan Çankaya ilçesinde bir caddede göçük oluştu. İşte haberin detayları...

Ankara'yı sağanak vurdu! Yol çöktü

Başkent’te etkili olan sağanak yağış sonrası ana caddede göçük oluştu. Caddenin bir kısmı oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Beşevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yağmur suları nedeni ile yol çöktü. Oluşan çukur nedeni ile yolun bir kısmı güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

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"BURASI 3 AYDA BİR ÇÖKÜYOR"

Yol çöküntüsünün olduğu bölgede oturan Alpaslan Korkmaz, "Yolun altında herhalde bir gider var. Her ay gelip toprak ve taşla doldurmalarına rağmen yağmur suyu götürüyor. Burası 3 ayda bir çöküyor. Buraya araç da park ediyorlar. Burada dün gece araç yoktu. Olsaydı içine düşerdi. Sabah kalktığımda zaten yol çökmüştü. Gece birisi karanlıkta görmese içine düşer. Bugün sabah geldiler, şeritlerle çevirip gittiler. Sonra da gelen giden olmadı" dedi. (İHA)

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yağmur Ankara
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