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Ankara'da eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ankara'da Polis Akademisi'nde eğitim gören 9 farklı ülkeden 43 yabancı uyruklu öğrenci, düzenlenen törenle mezun oldu.

Ankara'da Polis Akademisi'nde eğitim gören 9 farklı ülkeden 43 yabancı uyruklu öğrenci, düzenlenen törenle mezun oldu. Afganistan, Arnavutluk, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Somali, Uganda, Ukrayna ve Ürdün'den Ankara'ya gelen 43 öğrenci, Polis Akademisi'ne bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nde (PAEM) 2 yıl amirlik eğitimi gördü. Öğrencilere, kriminoloji, olay yeri inceleme ve terör gibi konularla birlikte spor ve atış eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan öğrenciler için Gölbaşı ilçesindeki Ali Birinci Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, akademik personel ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. 'TÜRKİYE'NİN FAHRİ TEMSİLCİSİ OLACAKLAR' Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 1992 yılından bugüne kadar 24 farklı ülkeden 1198 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, "Bu öğrencilerimiz, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Türkçe hazırlık eğitimlerini tamamlayarak Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde tezsiz yüksek lisans eğitimine alınmışlar. Türk meslektaşlarıyla 1 yıl süreyle ortak eğitim ve öğretim gördükten sonra da mezuniyete hak kazanmışlardır. Bugün 1'i emniyet müdürü, 1'i emniyet amiri, 8'i başkomiser, 16'sı komiser ve 17'si komiser yardımcısı olarak mezun olacak olan bu 43 yabancı meslektaşımız, aldıkları bilgi ve edindikleri deneyimlerle ülkelerine döndüklerinde ülkelerinin sadece güvenlik ve asayişine katkı sağlamakla kalmayıp, Türkçeye hâkimiyetleri ve Türk kültürüne aşinalıkları ile de bulundukları ülkelerde Türkiye'nin birer fahri temsilcisi olacaklardır" dedi. Konuşmaların ardından dönem birincisi Moğolistan uyruklu komiser yardımcısı Mariya Ivrai'ya Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından, sınıf temsilcisi Afgan uyruklu başkomiser Omid Faryaby'i de Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Çolak tarafından diplomaları verildi. Tören, öğrencilerin havaya kep fırlatmasıyla sona erdi. Mezun olan öğrenciler, ülkelerinde polis olarak görev yapacak.

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