Ankara’da FETÖ operasyonunda 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 sivil şüpheliden 4’ü hakkında 27.10.2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş, firar olan 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

