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Ankara'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

Ankara'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şakir Metin (36) yönetimindeki 06 EDV 1634 plakalı tır, Çubuk-Şabanözü karayolunda Çubuk Belediyesi Canlı Havyan Pazarı önünde karşı yönden gelen Mustafa Şahin'in (45) kullandığı 06 GK 334 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, ön kısımları büyük hasar gören her iki tırın sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Ankara Çubuk Kaza TIR yaralı

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