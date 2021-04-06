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  4. Ankara’da kaçakçılık suçundan bir haftada 24 kişi gözaltına alındı

Ankara’da kaçakçılık suçundan bir haftada 24 kişi gözaltına alındı

06.04.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent’te kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 24 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme de ele geçirildi.Ankara’da sigara, tütün, içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Başkent’te kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 24 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme de ele geçirildi.
Ankara’da sigara, tütün, içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 77 bin adet dolu makaron, 67 bin 400 adet boş makaron, 29 bin 343 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 780 adet ilaç, bin 735 kilogram tütün, bin litre sahte/kaçak alkol, bin adet puro, 486 paket kaçak sigara, 345 adet muhtelif, elektronik eşya, 254 adet cep telefonu, 90 adet cep telefonu bandrolü ve 2 adet tarihi eser/sikke ele geçirildi.

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