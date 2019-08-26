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Ankara'da Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

ANKARA'da Memur Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu üyeleri, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasını, basın açıklaması yaparak protesto etti.

Ankara'da Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi

Arda ERDOĞAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Memur Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu üyeleri, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasını, basın açıklaması yaparak protesto etti.
Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan ve 21 Ağustos itibarıyla uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu Hakem Kuruluna taşınmasının ardından 81 ilde ortak basın açıklaması düzenledi. 'Emeğe Kıymet, Adalete Davet' çağrısıyla gerçekleştirilen basın açıklaması, Ankara'da Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda yapıldı. Kalabalık, ellerindeki pankart ve dövizlerle, toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasına tepki gösterdi. Gruptakiler, 'sadece hakkımızı istedik, çok mu?', 'fazla çalışmamızın karşılığını istedik' yazılı dövizler taşıdı.
Memur- Sen Ankara İl Temsilcisi Ali Yaz, hükümet ile gerçekleştirilen pazarlık sürecinde Memur-Sen'in büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Yaz, kamu görevlisinin memnuniyetinin milletin memnuniyeti olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Milyonlarca insanı ilgilendiren ve fakat Kamu İşveren Heyetinin, konfederasyonumuza sunduğu teklifte 'yok' saydığı bütün tekliflerimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Biz Hakem Kurulundan, refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını istiyoruz. Biz, refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz. Biz, kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz. Biz Hakem Kurulundan; elektrik ve doğalgaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz."
Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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Ankara'da Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisiAnkara'da Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi

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