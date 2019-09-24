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Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 00:27 | Son Güncelleme

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Aydınlıkevler kavşağında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan AŞTİ yönünde giden, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 MHY 45 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp, 5 metre yükseklikten Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na düştü. Kazada, demir yığını haline dönüşen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Minibüs çekiciyle kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, beton parçalarının temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralıAnkara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralıAnkara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

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