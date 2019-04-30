Ankara'da öğrenciler Çince becerilerini sergiledi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ile Ayrancı Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi ve Kavaklıdere Ortaokulu iş birliğiyle ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Çince Köprüsü Çince Yeterlilik Yarışması" ve "1. Çin-Türk Kültür Festivali" düzenlendi.

Ayrancı Anadolu Lisesi'nde yapılan etkinlikte konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Şı Ruilin, Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda birçok alanda geliştiğine dikkati çekerek, Türkiye'de Çin dili ve kültürüne karşı artan ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin Çinceyi oldukça güzel konuştuklarını aktaran Şı, "Fakat bu yetmiyor. Biz önümüzdeki yıllarda daha çok çaba göstereceğiz. Hem daha çok Çinli öğretmenin buraya getirilmesinin hem de çocukları Çin'e göndererek ülkeyi tanıtmak ve Çin kültürünü bizzat görmelerini sağlamanın daha yararlı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şı, Çincenin birinci yabancı dil olarak öğretildiği Ayrancı Anadolu Lisesi'nde bir Çince Dil Laboratuvarı açmak istediklerini de sözlerine ekledi.