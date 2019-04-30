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Ankara'da öğrenciler Çince becerilerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:33 | Son Güncelleme

Ortaokul ve lise öğrencileri arasında Çince Yeterlilik Yarışması ve Çin-Türk Kültür Festivali yapıldı - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Şı Ruilin: - "Hem daha çok Çinli öğretmenin buraya getirilmesinin hem de çocukları Çin'e göndererek ülkeyi tanıtmak ve Çin kültürünü bizzat görmelerini sağlamanın yararlı olacağına inanıyoruz"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ile Ayrancı Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi ve Kavaklıdere Ortaokulu iş birliğiyle ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Çince Köprüsü Çince Yeterlilik Yarışması" ve "1. Çin-Türk Kültür Festivali" düzenlendi.

Ayrancı Anadolu Lisesi'nde yapılan etkinlikte konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Şı Ruilin, Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda birçok alanda geliştiğine dikkati çekerek, Türkiye'de Çin dili ve kültürüne karşı artan ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin Çinceyi oldukça güzel konuştuklarını aktaran Şı, "Fakat bu yetmiyor. Biz önümüzdeki yıllarda daha çok çaba göstereceğiz. Hem daha çok Çinli öğretmenin buraya getirilmesinin hem de çocukları Çin'e göndererek ülkeyi tanıtmak ve Çin kültürünü bizzat görmelerini sağlamanın daha yararlı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şı, Çincenin birinci yabancı dil olarak öğretildiği Ayrancı Anadolu Lisesi'nde bir Çince Dil Laboratuvarı açmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Ayrancı Anadolu Lisesi Müdürü Melike Yetim de okul olarak Çince eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, dünyada 12. kez düzenlenen Çince Dil Köprüsü etkinliğini ilk kez Türkiye'de kendi okullarında organize etmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Kavaklıdere Ortaokulu Müdürü Adnan Polat da "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için 3 senedir Çince seçmeli ders veriyoruz." diyerek, Çin ve Türkiye arasında gelişen ilişkilerin Çince öğrenmeyi önemli hale getirdiğinin altını çizdi.

Yarışmanın sonunda Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Sakaoğlu birinci, Zeynep Eda Songül ikinci ve İlayda Canbolat Elif üçüncü oldu. Birinci Sakaoğlu, ekimde Çin'de yapılacak Çince Yeterlilik Yarışması yarı finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Yarışma sonrasında düzenlenen 1. Çin-Türk Kültür Festivali'nde ise öğrenciler her iki ülkenin halk oyunlarından ve şiirlerinden örnekler sundu.

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