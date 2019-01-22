HABER

ANKARA'DA POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 07:42 | Son Güncelleme

ANKARA’DA uygulama görevindeki polislerin “durö ihtarına uymayan Mustafa Enes T.’nin kullandığı otomobil, polis ekiplerinden kaçarken reklam panosuna çarptı.

ANKARA’DA uygulama görevindeki polislerin “durö ihtarına uymayan Mustafa Enes T.’nin kullandığı otomobil, polis ekiplerinden kaçarken reklam panosuna çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, sürücünün 96 promil alkollü olduğu belirtildi.

Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde Adnan Saygun Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, saat 05.00 sıralarında 06 ET 9801 plakalı otomobili incelemek için sürücüye “durö ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan Mustafa Enes T., aracıyla birlikte Cebeci yönünde kaçmaya başladı. Şüpheli araçla polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kurtuluş kavşağına kadar kaçan otomobil, burada bulunan reklam panosuna çarparak durdu. Kazayı yara almadan atlatan sürücüye yapılan testte, 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:
------------------
- Kaza yerinden görüntü
- Polis ekiplerinin incelemesi
- Araçtan görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

PARTNEREn güzel sol bek: Laura MerrinEn güzel sol bek: Laura Merrin
Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıtYılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt
Ankara sokaklarını karıştıran kazaAnkara sokaklarını karıştıran kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Çukur dizisine yeni oyuncu!

Çukur dizisine yeni oyuncu!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 22 Ocak Salı (2019 yıllık burç yorumları)

22 Ocak Salı Günlük burç yorumları

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti

Gece yarısı polis baskını! 'Kumar' operasyonunda 'flash bellek' detayı

Gece yarısı böyle yakalandılar! Bir ilk: Flash bellek detayı

Denizi olmayan kent yüzücülerin akınına uğradı

Denizi olmayan kent yüzücülerin akınına uğradı

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık Mustafa Kemal kitabı eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Ankara sokaklarını karıştıran kaza

Ankara sokaklarını karıştıran kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.