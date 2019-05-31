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Ankara’da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ankara’da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşulları ve kullanılan malzemelerin kalitesi incelendi, numuneler alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan iş yerlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Ürünler, muhafaza koşullarından bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi.
Ankara’da gıda denetimlerinin yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürü Bülent Korkmaz, "2019 yılı içerisinde Mayıs ayı sonu itibariyle 32 bin civarında denetim gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar hedefimiz 70 bin denetim gerçekleştirmek. Bayram yakınlaştı, özellikle bazı ürün gruplarında şekerleme, lokum, baklava gibi ürün gruplarında denetim daha da sıklaşıyor. Bakanımızın talimatları doğrultusunda 81 ilimizde bayram süresinde yoğunlaştırılmış bir denetim gerçekleştiriliyor. 6 Haziran’a kadar bu yoğunlaştırılmış denetim programı devam edecek. Bayram süresince özellikle lokumdaki şeker oranı, katkı maddesinin olup olmadığı, tatlıların içerisinde kullanılan hammaddelerin özellikle fındık, fıstık, cevizde gerekli denetimleri yapacağız. Hijyenik anlamda da denetimlerimizi yapacağız. Numuneler alınacak, bu ürünler analiz edilecek. Analiz sonuçlarına göre işletmeler hakkında gerekli değerlendirmeler ve gerekli işlemler yapılacak. Ramazan ayında yoğun bir denetim yaptık" dedi.

"250 üzerinde gıda denetleme personeli tek tek denetleme yapıyor"
Ramazan ayı boyunca 6 bin 500 civarında denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde 500 tane olumsuzluk tespit edildiğini söyleyen Korkmaz, vatandaşlara bayram alışverişinde dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Korkmaz, "Denetimleri yapılan işletmelerin bir kısmına süre verdik ve gerekli işlemleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen gerekli düzenlemeyi yapmayan, gıda mevzuatına uygun hareket etmeyen iş yerlerine de, 80 üzerinde iş yerine de gerekli idari para cezaları uygulandı. Biz gıdanın görünmeyen tarafında, imalat noktasındayız. Ankara’da 250 üzerinde gıda denetleme personeli tek tek denetleme yapıyor. Bu dönem fırsatçıların da ortaya çıktığı dönem. Vatandaşlarımız ürün alırken işletme kayıt belgesi olan işletmelerden ürün alsınlar. İşletme kayıt belgesi olan işletmeler düzenli olarak bakanlığımız tarafından kontrol ediliyorlar. Denetimleri yapılıyor. Ürünlerin son kullanma tarihi ve ürünlerin içeriği ile ilgili herhangi bir şüpheli durum görmesi halinde Ankara’da il ve ilçe müdürlüğümüz, gerekse bakanlığımızın 174 Alo Gıda hattını arayarak bildirimde bulunabilirler" diye konuştu.

Ankara’da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

Ankara’da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

Ankara’da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

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