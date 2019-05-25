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Ankara'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

ANKARA'da, farklı adreslerde şüphe üzerine yapılan üst aramalarında çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)- ANKARA'da, farklı adreslerde şüphe üzerine yapılan üst aramalarında çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar ilçesinde şüphe üzerine Remzi Ş.'nin üstünü aradı. Remzi Ş.'nin çantasında, tarihi cam vazo bulundu. Tarihi değeri olduğu tahmin edilen vazoya el konuldu, Remzi Ş. gözaltına alındı.
Yenimahalle ilçesinde polisin yaptığı asayiş uygulamasında üst araması yapılan Derviş D.'nin çantasında ise İbranice yazılar bulunan ve ceylan derisi olduğu tespit edilen 10 deri parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan Derviş D, deri parçalarının dedesinden miras kaldığını ileri sürdü.
Polisin, otogarda hareketlerinden şüphelenerek üst araması yaptığı Mevlüt M.'nin elindeki çantada ise 52 sikke ve 4 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan Mevlüt M, ifadesinde eski paraların kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmalar sürdürülüyor.

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