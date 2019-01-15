HABER

Ankara'da telefon dolandırıcılarına suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 07:17 | Son Güncelleme

ANKARA'da kendilerini savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da kendilerini savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada suçüstü yakalanan Y.G. gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün yaşanan olayda, Batıkent Polis Merkezi Amirliğini arayan H.E., ev telefonunu arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıtarak terör örgütlerinin banka hesaplarını ele geçirdiğini belirtip 4 bin TL parasıyla ziynet eşyalarını aldığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.E.'nin evine giderek, yaşlı kadının dolandırıcılarla tekrar irtibata geçmesini sağladı. H.E.'nin polis ekiplerinin yönlendirmesiyle, "Evde başka paralar da var" demesi üzerine dolandırıcılar, polisin tuzağına yakalandı. H.E.'nin telefonda konuştuğu kişinin "Polis arkadaş parayı gelip alacak" şeklindeki ifadesinin adından adrese gelen Y.G., suçüstü yakalandı.

Y.G.'nin yapılan sorguda para ve altınları Eryaman'daki günübirlik evde saklandıklarını söylemesinin ardından, gidilen adreste herhangi biri bulunamazken 2 bin 500 TL para, 2 metre altın zincir, 2 altın kolye, 1 altın künye, 1 çeyrek altın, 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe ele geçirildi. Bulunan para ve eşyalar geçici olarak muhafaza altına alındı. Y.G. ise alınan doktor raporundan sonra Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA - DHA

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Kamu çalışanlarına sosyal medya uyarısı! Kamu çalışanlarına sosyal medya uyarısı!
İstanbul için kritik uyarı! Fırtınayla birlikte geliyorİstanbul için kritik uyarı! Fırtınayla birlikte geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de 2018'in silahlı şiddet haritası korkuttu

Korkutan harita! Yüzde 69 arttı

Her biri drone ile çekildi! Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın

Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın

Şiyar Deniz Yüksel Hazro'da öldürüldü!

FLAŞ! Deniz Yüksel Hazro'da öldürüldü

Kuşadası açıklarında can pazarı! Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kuşadası açıklarında can pazarı! Sahil Güvenlik kurtardı

Kanala düşen otomobilin üzerinde kurtarılmayı bekledi! Aracın sürücüsü ise bu sırada...

Arkadaşı bırakıp kaçınca böyle kurtarılmayı bekledi!

Kamu çalışanlarına sosyal medya uyarısı!

Kamu çalışanlarına sosyal medya uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.