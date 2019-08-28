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Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 372 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.

Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 372 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.
Ankara Altındağ ilçesinde Kuzeykent semtinde yapılan 686 adet konuttan satışa sunulan 372'si için 19’u şehit ailesi, 13’ü engelli toplamda 575 kişi başvuruda bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için Mamak’taki Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde kura çekilişi gerçekleştirildi. Törene, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar kura çekilişini heyecanla izledi. Ankara 15’inci Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte 3+1 tipi konut sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.
Törende konuşan TOKİ Proje Uzmanı İnayet Ünal, TOKİ tarafından Ankara’da birçok yatırımların hayata geçirildiğini söyledi. Ünal, tamamlanan ve devam eden uygulamaların toplam yatırım bedelinin yaklaşık 23 milyar 376 milyon Türk Lirası olduğunu kaydetti.
'ÇOK MUTLUYUM'
İlk defa ev sahibi olduğunu belirten Aşkın Işık, "Kuraya ilk defa başvuruda bulunduk. 3 yıllık evliyim. Çok mutluyum" dedi. Bekir Cüneyt Keleş ise, "İlk evimiz olacak. Doğduğumuzdan beri ev sahibi olmayı bekliyorduk. Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakan Kurum’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Şenol Özer, TOKİ'ye ablasının başvurduğunu belirterek, "İlk evi olacak. Sürekli başvuruda bulunuyordu. İnşallah herkes ev sahibi olur. Çok mutluyuz. Devletimize ve büyüklerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandıAnkara'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandıAnkara'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandıAnkara'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı

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