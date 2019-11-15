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Ankara'daki cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 18:12 | Son Güncelleme

Ankara'daki cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 49 yaşındaki Bekir Aydoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Çubuk Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydoğan'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi adliye sevk edildi.

- Olay

Çubuk ilçesinde inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Aydoğan'ın cesedi Kızılöz Mahallesi'ndeki boş arazide bulunmuştu.

Ankara'daki cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

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