Ankara'daki cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 49 yaşındaki Bekir Aydoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Çubuk Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydoğan'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi adliye sevk edildi.
- Olay
Çubuk ilçesinde inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Aydoğan'ın cesedi Kızılöz Mahallesi'ndeki boş arazide bulunmuştu.
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