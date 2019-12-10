Ankara'daki "çocuğun cinsel istismarı" vakası

Ankara Yenimahalle'de cinsel istismara uğrayan çocuk, ailesine teslim edilerek, psikolojik destek sağlanması için çalışma başlatıldı.
Ankara Valiliğinden alınan bilgiye göre, mağdur çocuğun, ailesine teslim edildiği, psikolojik destek sağlanması amacıyla gereken çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.
Yakacık Mahallesi'nde komşularının çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İ.B. (70) adlı şüpheli, sevk edildiği nöbetçi Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.
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