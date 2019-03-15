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"Ankaralılar, memba suyu içmeye başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'daki Çamlıdere Barajı'nda incelemelerde bulunarak Gerede'den baraja taşınan suyun Ankara'ya ulaşmasını sağlayan vanayı açtı - Mehmet Özhaseki: - "Bundan sonra Ankaralı hemşehrilerimiz, memba suyu içmeye başlayacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bundan sonra Ankaralı hemşehrilerimiz, memba suyu içmeye başlayacak." dedi.

Özhaseki, Ankara'daki Çamlıdere Barajı'nda incelemelerde bulunarak Gerede'den baraja taşınan suyun Ankara'ya ulaşmasını sağlayan vanayı açtı.

Burada yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bulunduğunu söyleyen Özhaseki, birlikte gerçekleştirmeyi planladıkları programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı belirtti.

Özhaseki, Gerede'nin suyunu Çamlıdere Barajı'na getiren projenin yaklaşık 3 yıl önce başlatıldığını hatırlatarak 36 kilometre boyunca su taşıyan yaklaşık 4,5 metre çapındaki tünellerin tamamlandığını ve suyun gelmeye başladığını aktardı.

Yıllık ortalama 226 milyon metreküp suyun Gerede'den Çamlıdere Barajı'na geldiği söyleyen Özhaseki, "Buradaki su, Ankara'mızın yüzde 80'ine hitap ediyor. Ankaralı hemşehrilerimiz, genellikle buradan giden suyu içiyorlar. Bundan sonra Ankaralı hemşehrilerimiz, memba suyu içmeye başlayacak." dedi.

Özhaseki, Kesikköprü tarafındaki barajdan, Kızılırmak'tan gelen suyun artık Ankara'ya verilmeyeceğini anlatarak "Bu su kötü müydü? Değildi. İhtiyacımızı görüyordu ve içilebilecek kalitedeydi. Ancak memba suyunun kalitesi de lezzeti de elbette farklı. Bundan sonra Kesikköprü tarafındaki vanalar kapatıldı, Kızılırmak tarafından gelen su artık Ankara'mıza verilmiyor. Bir iki gündür Çamlıdere Barajı'nda biriken, Gerede'den gelen memba sularımız Ankara'ya verilmeye başlandı. Herkes çeşmelerini açıp gönül rahatlığıyla içebilir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çeşmelerinden akan suyu içmeden önce yapmaları gerekenlerle ilgili uyarılarda bulunan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Eğer özellikle galvanizli borularla birtakım depolar yapmışsak ve çeşmelerimize bu depolardan terfiyle suyu basıyorsak, onların temizlenmesi lazım. Belirli aralıklarla temizlenmediğinde kahverengi su akar. Bu da hoş olmayan, rahatsız edici hatta hastalık yapıcı bir unsurdur. Bunun bilinmesi lazım. Ankaralı hemşehrilerimiz bundan sonra musluklarından su içmek istiyorlarsa depolarını temizletsinler. Bunları gözden geçirsinler, musluklarının ağızlarındaki filtreleri, borularını kontrol etsinler. Ondan sonra içmeye başlasınlar."

- "Belediye büyük masraftan kurtuldu"

Özhaseki, Ankara'ya Kesikköprü tarafından gelen su verilirken belediyenin büyük bir elektrik masrafı olduğuna işaret ederek "Bu elektrik masrafı yılda yaklaşık 300 milyon liraya yaklaşıyordu. Şimdi buradan cazibeyle akacak su, belediyemizi büyük bir masraftan kurtardı. Zaten bu masraftan kurtulacağı için de bundan bir ay kadar önce değerli başkanımız mecliste bir karar aldı. Aldığı karar neticesinde, su fiyatları yüzde 30 geriye çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde de bütün maliyetleri takip edeceklerini söyleyen Özhaseki, "Ankaralı hemşehrilerimize otobüs fiyatı en ucuz ne ise onu sağlamaya çalışacağız, ekmek fiyatlarında en ucuz ve en kaliteli ne ise ekmeği öyle yedirmeye çalışacağız. Su fiyatlarını yine takip edeceğiz. Belediyenin buradan para kazanması söz konusu olamaz. Maliyetleri en alt limitte tutarak Ankaralılar için fiyat tarifesini bu şekilde belirlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Ankara için neler yapacağını asla söylemedi"

Özhaseki, bugün yaptığı basın toplantısında, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu arkadaş, belediyeciliği bilmiyor. Bu arkadaş, gerçekten bir proje hazırlamamış. Ankara halkına dönüp, Ankara için neler yapacağını asla söylemedi. Sadece gazeteciler sıkıştırınca, 'Olmaz olur mu? Benim projem su parası.' dedi. O zaman da çok komik ve gülünç oldu. Çünkü su parası bir proje değildir. Herkes bilir ki bu bir tarifedir. O tarifeyi de zaten bir eli kaldırıp indirmek vasıtasıyla Mecliste çözersiniz. Biz bunu yaptık, suyu ucuzlattık. Şimdi CHP adayının tümüyle projeleri bitti mi Ankara için? Herhalde bitti. Yeni projeler düşünse, insanların önüne çıksa çok daha iyi olur."

Programa, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı ve diğer yetkililer de katıldı.

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Çamlıdere Barajı Gerede Mehmet Özhaseki memba suyu

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