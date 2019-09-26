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Ankara'nın "en tatlı" festivali ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali'nin açılış gününde, ziyaretçilere, 80 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı ve 8 kilo Gaziantep fıstığından yapılan 2 bin 500 kişilik künefe ikram edildi

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark'ta başladı.

Festivalde, yerel firmaların yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın da yer aldığı farklı illerden gelen tatlı ve dondurma firmaları stant açtı.

Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale büyük katılım beklediklerini söyledi.

Festivalin açılış gününde ziyaretçilere, 80 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı ve 8 kilo Gaziantep fıstığından yapılan ve dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen 2 bin 500 kişilik künefe ikram edildi.

Festival, 29 Eylül'de sona erecek.

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2 bin 500 kişilik künefe Altınpark Dondurma ve Tatlı Festivali

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